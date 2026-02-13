กองทัพเรือสั่งปรับแนวลาดตระเวนเข้มข้น หลังพบเรือประมงต่างชาติรุกล้ำน่านน้ำไทย

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีตรวจพบเรือประมงต่างชาติไม่ต่ำกว่า 30 ลำ รุกล้ำน่านน้ำไทยบริเวณ จ.ตราด เป็นรอบที่ 2 ว่า จากกรณีดังกล่าว กองทัพเรือได้ปรับแนวลาดตระเวนให้เข้มข้น และตรวจการณ์ด้วยเรดาร์ หากจับได้จะส่งพนักงานสอบสวนที่คลองใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ (12 ก.พ.) เพจเรือหลวงเทพา 524 โพสต์ข้อความตรวจพบเรือประมงต่างชาติไม่ต่ำกว่า 30 ลำ รุกล้ำน่านน้ำไทย โดยเรือหลวงเทพา ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ ขับไล่พ้นเขตทะเลไทย พร้อมประกาศกร้าว “นี่คือทะเลไทย ผู้บุกรุกจะถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด อธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทดสอบได้ และกองทัพเรือไทยไม่เคยถอย”
