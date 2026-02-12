นายกฯ สั่งเร่งยกระดับต้านทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน-ภาพลักษณ์ประเทศ

วันนี้ (12 ก.พ.) เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระมทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2568 (CPI 2025) ร่วมกับ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล
ผลคะแนนดัชนี CPI ไทยได้ 33 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 116 จาก 182 ประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยนายกฯ ยืนยันไม่นิ่งนอนใจ พร้อมมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และรองนายกฯ บวรศักดิ์ เร่งพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมกันนี้ รัฐบาลเร่งผลักดันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่กับการยกระดับการปราบปรามปัญหายาเสพติด-อาชญากรรมออนไลน์ และติดตามผลคะแนนดัชนี CPI 2025 อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ จะดำเนินการลงโทษทางปกครองหรือทางวินัยอย่างเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด