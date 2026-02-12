ศธ.เตรียมเสนอบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษ"ผอ.ศศิพัชร" พร้อมขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เสียชีวิต

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีคนร้ายก่อเหตุยิงครูและนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ได้รับบาดเจ็บวานนี้ (11 ก.พ.) เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา เสียชีวิต ว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอเรื่องต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสูงสุดคือ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ จำนวน 7 ขั้น ในอัตรา 1 ขั้น เท่ากับร้อยละ 5 รวมเป็นร้อยละ 35 ของอัตราเงินเดือน และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เสียชีวิต โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ สพฐ.ประสานกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และจัดทีมสหวิชาชีพด้านจิตวิทยาเข้าให้การดูแลครูและนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น