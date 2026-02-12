"จาตุรนต์"ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิจนผลประชามติเห็นชอบผ่านแล้ว

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการรณรงค์สื่อสารประชามติของพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมในฐานะประธานคณะกรรมการรณรงค์สื่อสารประชามติและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พรรคเพื่อไทย ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ จนผลประชามติ “เห็นชอบ” ผ่านแล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญที่เปิดประตูไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนและเป็นประชาธิปไตย
ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 11.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ (นับแล้ว 94%) คะแนนเห็นชอบอยู่ที่ราว 19.9 ล้านเสียง และคาดว่าจะมากกว่า 20 ล้านเสียงเมื่อการนับเสร็จสมบูรณ์
ตลอดช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ทำงานรณรงค์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชน “รับรู้–เข้าใจ–ไปใช้สิทธิ–กาเห็นชอบ” ด้วยสื่อและข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกัน พร้อมลงพื้นที่พบประชาชนหลากหลายกลุ่มร่วมกับภาคีเครือข่าย
ผมขอย้ำว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชนหลายแขนง และทุกฝ่ายที่ช่วยกันสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ แต่ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ทำให้เสียงครั้งนี้เกิดความหมาย
อย่างไรก็ดี “การเห็นชอบ” คือจุดเริ่มต้นเท่านั้น จากนี้ภารกิจสำคัญต้องเดินหน้าต่อในรัฐสภา ไม่ปล่อยให้เสียง “เห็นชอบ” ของประชาชนหยุดอยู่เพียงวันลงคะแนน นำพลังจากประชามติไปต่อยอดในเวทีนิติบัญญัติอย่างเต็มที่ ผ่านบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในการออกเสียงครั้งนี้ครับ