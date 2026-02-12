"จุลพันธ์"โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไป "ผอ.ศศิพัชร์"ยอมสละตนปกป้องนักเรียน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่าน ผอ. ศศิพัชร์ สินสโมสร ที่ยอมสละตนเพื่อปกป้องนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติจนวินาทีสุดท้าย
ผมขอส่งความห่วงใยไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน และส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรอบด้าน และทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก