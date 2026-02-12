นายกฯ เป็นประธานมอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2567

วันนี้ (12 ก.พ.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ทำความดีด้วยหัวใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จำนวน 18 รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายกฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล พร้อมระบุว่า รางวัลนี้สะท้อนถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการนำความรู้ความสามารถมาสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการสืบต่อคุณงามความดีสู่ลูกหลานไทย
รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ในครั้งนี้ มีบุคคล หน่วยงาน และโครงการผ่านการคัดเลือก จำนวน 18 ราย รวม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2. ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข และ 4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา