GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 334 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (11 ก.พ.) ไทยพบจุดความร้อน 334 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่เขต สปก.92 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 89 จุด พื้นที่เกษตร 82 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 38 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 28 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่พม่า 1365 จุด กัมพูชา 1301 จุด ลาว 366 จุด เวียดนาม 32 จุด มาเลเซีย 26 จุด