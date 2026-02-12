ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ประชาธิปก บริเวณสี่แยกบ้านแขก ถึงร้านหมูทอดบ้านแขก 15 ก.พ. - 2 มี.ค. เวลา 22.00 - 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปก ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า บริเวณสี่แยกบ้านแขก ถึง ร้านหมูทอดบ้านแขก และฝั่งขาออก บริเวณโรงพยาบาลนันอา ถึงสี่แยกบ้านแขก และบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า บริเวณโรงพยาบาลทหารเรือ ถึง ร่วมมิตรการช่าง และฝั่งขาออก บริเวณอึ้งเอี่ยมฮะฮง ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 เพื่อขนย้ายหัวเจาะอุโมงค์ (TBM) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2569 เวลา 22.00 - 04.00 น. (เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น) โดยมีการจัดการจราจร 2 รูปแบบ ดังนี้
- รูปแบบที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจรบนนถนนประชาธิปก ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า บริเวณสี่แยกบ้านแขก ถึง ร้านหมูทอดบ้านแขก และฝั่งขาออก บริเวณโรงพยาบาลนันอา ถึง สี่แยกบ้านแขก โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร และฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร
- รูปแบบที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า บริเวณโรงพยาบาลทหารเรือ ถึง ร่วมมิตรการช่าง และฝั่งขาออก บริเวณอึ้งเอี่ยมฮะฮง ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 1 ช่องจราจร
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้