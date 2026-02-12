xs
กทม.-ปริมณฑล ฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ แนะ ปชช.สวมหน้ากากอนามัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า กทม./ปริมณฑล ฝุ่นยังสะสมเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย