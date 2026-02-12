12 อันดับของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 49.9 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางรัก 61.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตปทุมวัน 60.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตประเวศ 58.3 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางคอแหลม 57.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตคลองสามวา 57.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตลาดกระบัง 57.1 มคก./ลบ.ม.
7 เขตหนองแขม 56.7 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางขุนเทียน 56.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตยานนาวา 55.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 54.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตตลิ่งชัน 54.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตราชเทวี 54 มคก./ลบ.ม.