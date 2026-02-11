ทภ.2 แจงเหตุกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดที่หลงเหลือจากการสู้รบพื้นที่ชายแดน จ.ศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงเหตุการณ์กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิด ที่หลงเหลือจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ
กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.40 น. ได้เกิดเหตุการณ์ กําลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบวัตถุระเบิด ขณะปฏิบัติงาน กวาดล้างและพิสูจน์ทราบพื้นที่ ภายใน เขตควบคุมของหน่วย เพื่อสถาปนาความมั่นคงปลอดภัยของฐานปฏิบัติการ
โดยปัจจุบันผู้ได้รับบาดเจ็บคือ พลทหารปริวัตร์ มีมานะ กำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที่ 132 ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาข้างซ้ายขาด และขาข้างขวามีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ และมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อย จำนวน 2 นาย ได้แก่ จ่าสิบเอกปราโมทย์ ดีภักดิ์ และ พลทหารจักรพงษ์ โพธิ์เมือง หน่วยได้ นําเนินการปฐมพยาบาลขั้นต้นตามหลักการช่วยชีวิตในสนามรบทันที และเร่งลำเลียงส่งต่อไปยัง สถานพยาบาลที่มีศักยภาพโดยเร่งด่วน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาพยาบาล การดูแลสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการอย่างครบถ้วน
กองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก ตลอดจนประสานหน่วยงาน ด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่อย่างเป็นระบบ กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติ
ภารกิจในการรักษาอธิปไตยและความปลอดภัย ของประชาชนตามแนวชายแดนด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และยึดมั่นในความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป
โดยทันที