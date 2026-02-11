xs
ตร.ควบคุมตัวคนร้ายกราดยิงโรงเรียนพะตงฯ ได้แล้ว ตัวประกันปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ความคืบหน้าเหตุคนร้ายกราดยิง และจับตัวประกันภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงคนร้ายและควบคุมตัวได้แล้ว ส่วนตัวประกันปลอดภัย