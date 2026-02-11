xs
"อดีต ส.ว.สมชาย"เผยดัชนีทุจริตปีนี้ไทยถดถอยต่อเนื่องเหลือ 33 คะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าดัชนีทุจริตปีนี้ไทยถดถอยต่อเนื่องลดลงเหลือ 33 คะแนน ตกต่ำต่อเนื่องอีกลดอันดับโลกจาก 107 ลงเป็นอันดับ116 และรั้งท้ายเป็นอันดับ 8 ในอาเซียน แพ้ลาว แล้ว