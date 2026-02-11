ทล.ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ใช้มอเตอร์เวย์ M81 เร่งชำระค่าผ่านทาง M-Flow

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมได้เปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ช่วงบางใหญ่ - กาญจนบุรี โดยได้เปิดให้ทดลองใช้บริการตลอดสายทางมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 และเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีช่องทางการเก็บค่าธรรมเนียม 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบเงินสดและรูปแบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านระบบ M-Flow กรมทางหลวงได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียม จากเดิม 7 วัน เป็น 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ทางใช้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 – 16 เมษายน 2569 เพื่อให้ผู้ใช้ทางมีระยะเวลาในการปรับตัวในช่วงเริ่มต้นของการเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งในขณะนี้ใกล้จะเริ่มครบกำหนดที่ขยายระยะเวลา 30 วันแล้ว กรมทางหลวงจึงขอให้ผู้ใช้ทางที่ใช้บริการบน M81 แต่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาดังกล่าวให้รีบชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนด โดยขอให้ตรวจสอบรายการผ่านทางและชำระค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทาง Application MFlowThai หรือ Line Official Account (@mflowthai) หรือ เว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven)
ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังที่อยู่ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้แจ้งจดทะเบียนรถยนต์ไว้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางรับทราบยอดค้างชำระและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมโดยไม่มีค่าปรับ โดยหากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นพินัย 10 เท่าตามที่กฎหมายกำหนด
กรมทางหลวงจึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ตรวจสอบรายการผ่านทางและชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง‼