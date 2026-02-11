อดีตบิ๊ก ศรภ.เชื่อพรรคส้มไม่มีทางเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้ หลังเล่นการเมืองแบบขาดวุฒิภาวะ

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การเกเรเกตุงของพรรคส้ม และ สาวกที่มีแต่ปมด้อยส่วนตัว อยากดัง
ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้น ทำให้คนทั่วไปเห็นได้ชัดเจน ถึงวุฒิภาวะ ของพรรค ถ้าจะมีโอกาศ เข้ามาดูแลประเทศชาติ ซึ่งน่าจะทำให้ชาติฉิบ …แน่ ทำแบบนี้มันเป็นรูปแบบของเด็กเกเร ตามห้างสรรพสินค้าที่ไม่ได้อะไรตามที่ต้องการก็ลงไปนอนดิ้นแหกปากร้อง ผมว่า ในพรรคส้มเองก็น่าจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้มากทีเดียว
เชื่อเถอะครับ ว่าเล่นการเมืองแบบขาดวุฒิภาวะแบบนี้ เมื่อผสมกับสาวก ที่ถูกล้างสมอง จนขาดความรับผิดชอบในเรื่อง อะไรดีอะไรไม่ดี อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำแล้ว พรรคจะไม่มีทางเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้หรอกครับ เพราะยิ่งนานไป คนก็จะเริ่มรู้ โอกาสของพรรคต่ำ 10 ก็จะไกล้เข้ามาเรื่อยๆ