สบอ.16 แม่สะเรียง จัดประกวดระเบียบแถวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หวังหนุนเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี

นายชัยชาญ ศรียงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประกวดระเบียบแถวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง โดยมี นายธนากร ถีรชานิธิศ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นำเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าร่วมโครงการประกวด 10 หน่วยงาน 112 คน ประกอบไปด้วย ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา อุทยานแห่งชาติสาละวิน อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า และอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ซี่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท เอนกณรงค์ ทองอ่อน หัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 302 นำชุดปฏิบัติการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน
ทั้งนี้ การประกวดระเบียบแถวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า “ผู้ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาผืนป่าให้กับประเทศไทย” มีระเบียบวินัยอันดีงาม มีความพร้อมเพรียง รู้จักปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี ท่าทางองอาจ สง่าผ่าเผย มีความคล่องแคล่ว มีความอดทน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
