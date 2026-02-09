‘ยศชนัน’ชี้ไม่ว่าผลลัพธ์ทางการเมืองออกมาอย่างไร ยืนยันการทำงานเพื่อ ปชช.จะไม่หยุดลง

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า ศรัทธาและความเชื่อมั่นยังเหมือนเดิม เพิ่มเติ่มคือเราจะค้นคว้าและยืนหยัดเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยครับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมตระหนักเสมอว่าความไว้วางใจที่พี่น้องมอบคะแนนเสียงให้มาคือคุณค่าและพลังที่ต้องการให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยนโยบายที่ตรงใจ
และผมยังเชื่อเสมอว่า การทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบทบาทเดียว ไม่ว่าจะมีตำแหน่ง สถานะใด ความรับผิดชอบของเราต่อความไว้วางใจคือการทำงานไปตลอดชีวิต
ไม่ว่าผลลัพธ์ทางการเมืองจะออกมาอย่างไร ผมยืนยันว่าการทำงานเพื่อประชาชนจะไม่หยุดลงเพียงเพราะบทบาทเปลี่ยนไปครับ ผมไม่เชื่อในการเมืองที่ทอดทิ้งผู้คนไว้ข้างหลัง และไม่เชื่อว่าภารกิจจะจบลงเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุด
ตรงกันข้าม เพื่อพิสูจน์ว่าทุกคะแนนเสียงไม่มีทางสูญเปล่า นโยบายที่พรรคเพื่อไทยคิดค้นออกมาจะต้องถูกพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นำเสนอสู่หัวใจพี่น้อง ให้พี่น้องได้พิจารณาต่อไป
ผมยังมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมที่จะค้นคว้า ทดลอง หานวัตกรรมมาทำให้ประเทศไทยของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเสมอ ผมยังมั่นใจในความหวังและความฝันของทุกคนที่ร่วมเดินไปกับเรา
ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราแน่วแน่ในเส้นทางของเราขนาดไหน ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้ ปรับตัว และฟังเสียงความต้องการของประชาชนแค่ไหน
แน่นอนว่าคะแนนเสียงคือองค์ประกอบสำคัญ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเราสร้างขึ้นมาแล้วคือศรัทธา มีหัวใจดวงเดียวกัน เป็นครอบครัวเพื่อไทยด้วยกัน มีความหวังร่วมกัน
พรรคเพื่อไทยเราขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เดินทางร่วมกันมาจนถึงจุดนี้ การทำงานทางการเมืองมีฟันเฟืองสำคัญมากมายทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ความสำเร็จในสิ่งที่เรานำเสนอ ไม่ได้เกิดจากใครคนเดียวเพียงลำพัง หากเกิดจากทีมที่ทุ่มเท ทำงานอย่างหนัก แปลงความคิดและอุดมการณ์ให้จับต้องได้
ผมภูมิใจที่พื้นที่แห่งนี้ วันเวลานี้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนที่อยากพาสังคมไปข้างหน้าอย่างจริงจัง เราฝ่าฟันกันมานาน และเส้นทางข้างหน้ายังรอให้เราเดินต่อครับ
เชื่อมั่นไปด้วยกัน คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง จะไม่มีใครพ่ายแพ้ครับ