ป.ป.ช.ชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง 44 สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ส่งศาลฎีกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ด่วน! 44 สส.ก้าวไกล ไม่รอด ป.ป.ช.ชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรงคดีแก้ 112 ส่งศาลฎีกา