ปชน.ยอมรับผลการเลือกตั้ง ยันไม่มีการทาบทามหรือเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคใด

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมแกนนำพรรค แถลงยอมรับผล การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ยืนยันว่าพรรคประชาชนเคารพเจตนาของประชาชนเละกระบวนการประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ทั้งนี้ จากการประเมินในเบื้องต้น พรรคประชาชนมีแนวโน้มไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่ง จึงยึดหลักการให้พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก่อน
อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนไม่สามารถสบับสนุนหรือโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยได้ ตามจุดยืนที่ประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้ง หากพรรคภูมิใจไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ พรรคประชาชนจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พร้อมยืนยันว่าไม่มีการทาบทามหรือเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใด