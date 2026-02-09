ปภ.เผย 5 เหตุผล “งดเผา ลดควัน” ลดฝุ่น PM2.5 เพิ่มความปลอดภัยประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย 5 เหตุผลในการ “งดเผา ลดควัน” ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่น PM2.5 รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งหากทุกคนร่วมมือกันงดการเผา นอกจากฝุ่นควันจะลดลงแล้ว ยังส่งผลดีในอีกหลายด้าน ดังนี้
1. ช่วยปกป้องสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
2. ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงจากมลพิษ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยและน่าอยู่มากขึ้น
4. ป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าสู่ชุมชน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน
5. ลดอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยที่ต่ำลงจากควันไฟ โดยเฉพาะช่วงเช้าและกลางคืน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผา เพื่อให้อากาศกลับมาสะอาด และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”