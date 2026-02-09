xs
xsm
sm
md
lg

"หมอวรงค์"ขอบคุณ ปชช.ให้โอกาสไปทำหน้าที่ในสภา ยันจะเป็น 1 ที่นั่งที่มีคุณค่าสมกับที่ไว้วางใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้โอกาสไทยภักดี ไปทำหน้าที่ในสภา จะเป็น1ที่นั่งที่มีคุณค่า สมกับที่ประชาชนไว้วางใจครับ