เปิดตลาดทองคำร่วง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.06 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 74,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 75,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,525.44 บาท