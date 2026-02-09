xs
"ศิโรตม์"เผยเชียงใหม่เพื่อไทยสูญพันธุ์ ปิดฉากวาทกรรมเป็นเมืองหลวงเพื่อไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เชียงใหม่เพื่อไทยสูญพันธุ์ เวลา 02.52 ส้มชนะ 6 กล้าธรรม 4 ปิดฉากวาทกรรมเชียงใหม่เป็น "เมืองหลวงเพื่อไทย" ส่วน "สันกำแพง" บ้านเกิดทักษิณไม่เลือกเพื่อไทยติดต่อกันสมัยที่ 2