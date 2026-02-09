xs
"ปานเทพ"เผยสูตรตั้งรัฐบาลใหม่ ภท.+ พท.+ กล้าธรรม = 327 เสียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย+ พรรคเพื่อไทย+ พรรคกล้าธรรม = 327 เสียง สูตรตั้งรัฐบาลใหม่