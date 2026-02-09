xs
xsm
sm
md
lg

"พิธา"เผยผิดหวังได้ แต่จะไม่มีวันหมดหวัง เราจะลุกขึ้นใหม่ และเดินหน้าต่อไปด้วยกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ผิดหวังได้ แต่จะไม่มีวันหมดหวัง

เราจะลุกขึ้นใหม่ และเดินหน้าต่อไปด้วยกัน”