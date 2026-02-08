xs
"ไอซ์-รักชนก"โพสต์หลังปิดหีบเลือกตั้ง “เราทำดีที่สุดแล้วฮะ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์
“เราทำดีที่สุดแล้วฮะ”