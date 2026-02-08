xs
xsm
sm
md
lg

แกนนำ พท.ทยอยเดินทางเข้าพรรคหลังปิดหีบ กองเชียร์รอลุ้นผลคะแนนคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแกนนำพรรค ทยอยเดินทางเข้าพรรคหลังปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีกองเชียร์พรรครอลุ้นผลคะแนนคึกคัก