xs
xsm
sm
md
lg

กกต.สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ จ.อยุธยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายณรงค์ รักร้อย กรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ณ อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา