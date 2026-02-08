xs
"ชวน"เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งวัดควนวิเศษ จ.ตรัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภา เดินทางไปหน่วยเลือกตั้งวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง