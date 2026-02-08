กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.สุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้ากทม. 2 ช่องจราจร 9 - 14 ก.พ. เวลา 22.00 - 04.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งงานกำแพงคอนกรีตของโครงการทางพิเศษดังกล่าว จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ช่องจราจร คงเหลือ 1 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. และเพื่อความปลอดภัย ผู้รับจ้างได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลา และได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
ทั้งนี้ กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสามารถแจ้งได้ที่ โทร. 06 3353 9026 หรือ 06 3353 9027