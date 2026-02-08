xs
“ยศชนัน”เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกที่ 54

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกที่ 54 เต็นท์ที่จอดรถบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด หน้าหมู่บ้านเบเวอรี่ฮิลล์ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ