“บิ๊กตู่”เดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยประดิพัทธ์ 5