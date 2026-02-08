xs
xsm
sm
md
lg

"อภิสิทธิ์"ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชขาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง