กกต.ประกาศถอนรายชื่อผู้สมัครรับเลือตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพิ่ม 2 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 147/2569 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศถอนรายชื่อผู้สมัครรับเลือตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพิ่มเติมจำนวน 2 ราย)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวเลขที่ 142/2569 เรื่อง ประกาศถอนรายชื่อผู้สมัครรับเลือตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 18 ราย เผยแพร่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น
บัดนี้ ศาลฎีกามีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือมีคำพิพากษาให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้ถอนชื่อผู้สมัครออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ในลำดับที่ 19 และ 20 รวมทั้งสิ้น 20 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444