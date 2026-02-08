"น็อต-วรฤทธิ์"ลั่นเลือกผู้นำที่ยึดมั่นใน 3 สถาบันหลักของชาติ และมี 7 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ พิธีกรชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมเลือกผู้นำที่ยึดมั่นใน 3 สถาบันหลักของชาติ และมีคุณสมบัติ 7 ประการของผู้นำที่ดีดังนี้
การเป็นผู้นำประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องแบกรับความคาดหวังของคนหลักล้าน นี่คือ 7 คุณลักษณะสำคัญ ที่ผู้นำยุคใหม่ควรมีเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับ
7 คุณลักษณะของผู้นำประเทศที่ดี
1. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและกินได้ (Visionary & Practical)
ไม่ใช่แค่การเพ้อฝันถึงอนาคต แต่ต้องสามารถเปลี่ยนภาพฝันนั้นให้กลายเป็น ยุทธศาสตร์ที่จับต้องได้ มองเห็นแนวโน้มโลก (Global Trends) และเตรียมความพร้อมให้คนในชาติรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า
2. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity)
นี่คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ผู้นำต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) เพื่อสร้าง "ความเชื่อมั่น" (Trust) ให้เกิดขึ้นทั้งในหมู่ประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ
3. ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤต (Decisiveness)
ในโลกที่ผันผวน ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Data-Driven) แม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง โดยต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ตามมา ไม่ปัดความรับผิดชอบ
4. ความเห็นอกเห็นใจและเข้าถึงประชาชน (Empathy)
ผู้นำที่ดีต้องไม่นั่งอยู่แค่ในหอคอยงาช้าง แต่ต้องเข้าใจความทุกข์ร้อนที่แท้จริงของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพื่อออกแบบนโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างตรงจุด
5. ความสามารถในการสื่อสารและสร้างความร่วมมือ (Communication & Collaboration)
ต้องเป็นนักฟังที่ดีและนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และประสานความแตกต่างของคนในชาติให้กลายเป็นพลัง แทนที่จะสร้างความแตกแยก
6. ความฉลาดทางอารมณ์และการปรับตัว (EQ & Adaptability)
โลกเปลี่ยนเร็วมาก ผู้นำจึงต้องมีน้ำอดน้ำทน (Resilience) ควบคุมอารมณ์ได้ดีภายใต้คำวิจารณ์ และพร้อมที่จะ "เรียนรู้ใหม่" (Re-learn) ตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ที่ใช้ไม่ได้ผลแล้ว
7. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่วนรวม (Public Interest Oriented)
ทุกการกระทำต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าพวกพ้องหรือคะแนนเสียงส่วนตัว มีตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ชัดเจนว่านโยบายที่ทำไปนั้นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้จริงหรือไม่
> ข้อสังเกต: ผู้นำที่สมบูรณ์แบบอาจไม่มีจริง แต่ผู้นำที่ "พร้อมจะรับฟังและแก้ไข" คือสิ่งที่สำคัญมากในระบอบประชาธิปไตยครับ