"ยศชนัน"ขอโอกาสให้ พท.ได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง ลั่นพร้อมเป็นนายกฯ คนที่ 33

ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า 54 วัน 110 เวที 49 จังหวัด
ทุกก้าวย่างที่ผ่านมามีค่าสำหรับผมและพรรคเพื่อไทยมากครับ ความหวังที่พี่น้องฝากฝังไว้ คือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ความหวังจากความเชื่อที่หลากหลาย ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าเราจะสมหวังไปด้วยกัน
ความเชื่อไม่ว่าจะมาจากพื้นเพไหน เติบโตมายังไง ไม่สำคัญเท่ากับเราได้ร่วมออกแรงทำให้มันเป็นจริงร่วมกันได้
เรายังคงยืนหยัดในจุดยืนเดิมที่เคยสร้างประวัติศาสตร์นโยบายที่จับต้องได้ และไม่มีใครสามารถลบเลือนประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตได้
วันนี้มีวิกฤตรอบด้าน แต่ “แยกแห่งความหวัง” กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
ผมขอโอกาสให้ “เพื่อไทย” ได้กลับมาทำหน้าที่เพื่อทุกท่านอีกครั้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมเช่นเดิม
ผมพร้อมครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ที่จะผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหัวใจ เพื่อสร้าง “ความเป็นไปได้” ใหม่ๆ ให้กับประเทศ
เพื่อเปลี่ยนทุกความฝันของพี่น้องทุกคน ให้กลายเป็นความจริง