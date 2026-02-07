ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนาน บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต คืนนี้ เวลา 22.00 – 04.30 น.

คืนนี้ (7ก.พ.) เวลา 22.00 – 04.30 น. (คืนวันเสาร์ถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์) ปิดเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนาน ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งสะพานลอย สถานีดินแดง (OR11) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทำให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ให้เข้าใช้ ถ.มิตรไมตรีและออก ถ.มิตรไมตรี ซอย 2 แทน
ส่วนผู้ที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครจาก ถ.วิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนาน และ ถ.มิตรไมตรี ให้หยุดรอสัญญาณไฟจากเจ้าหน้าที่