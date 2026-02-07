ศรชล.ภาค ๓ เร่งให้การช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้าน้ำเข้าเรือ กำลังเอียงและใกล้อับปาง

พลเรือโทวีรุดม ม่วงจีน ผอ.ศรชล.ภาค 3 สั่งการให้ ศปก.ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้า SEALLOYD ARC สัญชาติ PANAMA เกิดเหตุน้ำเข้าเรือ เรือกำลังเอียง และใกล้อับปาง มีคนบนเรือ 16 คน
เมื่อเวลา 15.20 น. ของวันที่ 7 ก.พ.69 ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งเหตุเรือ SEALLOYD ARC แจ้งขอความช่วยเหลือ เนื่องจากน้ำเข้าเรือ ไม่สามารถสูบออกได้ทัน เรือกำลังเอียง และใกล้จะอับปาง เหตุเกิดขณะเดินเรือผ่านทางใต้ของแหลมพรหมเทพ ห่างประมาณ 3 ไมล์ หลังจากที่รับแจ้งเหตุ พลเรือโทวีรุดม ม่วงจีน ผอ.ศรชล.ภาค 3 สั่งการด่วนให้ ศปก.ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือดังนี้
1.การช่วยเหลือลูกเรือ ให้ ประสาน ทรภ.3 ให้ส่งเรือ ต.272 ออกช่วยเหลือลูกเรือ, แจ้งศูนย์ไข่มุก ให้ส่งเรือออกช่วยเหลือลูกเรือ, แจ้ง ศคท.จว.ภูเก็ต ให้ส่งเรือ ศรชล.4012 ออกให้การช่วยเหลือลูกเรือ, และ กองสารนิเทศ ศรชล.ภาค 3 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เรือที่อยู่ใกล้ เข้าให้การช่วยเหลือ
2.แจ้งหน่วยแพทย์เตรียมการช่วยเหลือ ซึ่งอาจมีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ โดยให้เตรียมพร้อมที่ท่าเรืออ่าวฉลอง
3.แจ้ง ทช. เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4.แจ้ง จท. เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งตัวเรือที่อับปางลงและตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมา จะลอยกระจัดกระจายอย่างไร้ทิศทาง
5.เตรียมการด้านการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล การขจัดคาบน้ำมัน และสารเคมี โดยได้เตรียมพร้อมเรือหลวงปันหยี และ แจ้งให้ ปตท.ภูเก็ต เตรียมอุปกรณ์กักกันคราบน้ำมันและสารเคมีกำจัดคราบน้ำมัน พร้อมทั้งจัดอากาศยานขึ้นบินประเมินสถานการณ์การรั่วไหลของคราบน้ำมัน
ช่วงเวลาเกิดเหตุ ได้มีเรือตกปลาไม่ทราบชื่อที่อยู่ใกล้ๆ เข้าทำการรับลูกเรือไว้จำนวน 8 คน และ เรือไข่มุกอันดามัน 5 ของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับลูกเรือไวั 8 คน (รวมกัปตันเรือ) จากนั้น เรือ ไข่มุกอันดามัน ได้ไปรับลูกเรืออีก 8 คนจากเรือตกปลา เดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งที่อ่าวฉลอง ด้วยความปลอดภัย ลูกเรือทั้งหมดไม่ได้รับบาดเจ็บ การปฏิบัติในช่วงต่อไป ศปก.ศรชล.ภาค 3 ได้ตั้ง War Room ขึ้น ณ บก.ทรภ.3 เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป