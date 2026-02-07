จนท.สนธิกำลังดับไฟป่าห้วยยาง เผาวอด 45 ไร่ คาดสาเหตุจากความประมาท

วันนี้ (7 ก.พ.) อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง รายงานผลการปฏิบัติงานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หลังตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) และกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากหลายช่องทาง ทั้งจากระบบดาวเทียมและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จากการตรวจสอบพบดาวเทียม Suomi NPP ตรวจพบจุดความร้อนเมื่อเวลา 01.17 น. สอดคล้องกับการรายงานจากจุดเฝ้าระวังไฟป่า หย.4 (บ้านตะแบกโพรง) ที่พบกลุ่มควันไฟในเวลา 12.00 น. บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง บริเวณบ้านเขาปอ หมู่ที่ 7 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่ากุยบุรี-ห้วยยาง พร้อมด้วยเครือข่าย อส.อส. บ้านเขาปอ และบ้านตะแบกโพรง รวมกำลังพลทั้งสิ้น 25 นาย
จากการตรวจความเสียหาย เป็นพื้นที่ป่าดิบแล้ง (ป่าไผ่) โดยพบพื้นที่เสียหายสะสมรวมทั้งสิ้น 45 ไร่ สาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่า เกิดจากความประมาท ขณะนี้ไฟดับลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางอุทยานฯ ได้สั่งการให้จัดตั้งชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการคุโชนของไฟขึ้นมาใหม่ (Re-ignition) และเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง