xs
xsm
sm
md
lg

"ชูวิทย์"วิเคราะห์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง“กระแสหรือกระสุน” หรือใครจะ “ล้มช้าง!“

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โค้งสุดท้าย “กระแสหรือกระสุน”

เหลืออีก 48 ชั่วโมงจะถึง “วันพิพากษา” นักการเมือง ว่าใครจะสอบตก ใครจะได้ก้าวเท้าเข้าสภา

หรือใครจะ “ล้มช้าง!“

แต่ทุกครั้งก่อนจะรู้ผลด้วยซ้ำ แนวโน้มทิศทางของรัฐบาลจะมาจากโต๊ะเจรจาในที่ลับตาสื่อเสมอ

เมื่อก่อนมี “ผู้จัดการรัฐบาล” ที่เป็นคนมีความน่าเชื่อถือ มีบารมี พูดรับปากคำไหนคำนั้น

ยุคปัจจุบันการเจรจายังเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าถึงวันนี้พรรคส้มคงปั่นกระแสได้เท่านี้

ไม่มีเทา ไม่มีลุง มาให้พูดถึง ส่วน The Professinals ก็หายเงียบไปกับสายลม

มีตัวละครหลักเป็นแค่ “ไอซ์“ ที่ใช้ “การตลาดนำการเมือง” โดยไม่มีนโยบายพรรคมาพูดถึง

กระสุนยังทำงานได้ดีอยู่เสมอ และอีกกลุ่มที่ไม่มั่นใจในพรรคส้มกับท่าทีที่ไม่ชัดเจน และการประเมินอนาคตที่ผิดพลาด

ในระยะเวลาแค่ 2 ปี จากคำพูดของพิธา

”ทหารมีไว้ทำไม? รบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะชนะ ไปจนถึง ประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่มีการรุกรานกันแล้ว“

เห่อ “ดารา“ ไม่มีใครเสียหาย แต่เห่อ ”นักการเมือง” บ้านเมืองพัง

กาลเวลาจะเป็นผู้พิสูจน์

กระสุนยังคงถูกยิงไม่ยั้ง ในขณะที่กระแสยังปั่นไม่ขึ้นเท่าปี 2566 แม้ว่าจะมี ”นิวโหวตเตอร์“ เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มของพรรคส้ม การเมืองที่แสร้งทำเป็นใหม่ มีโอกาสเป็นที่ 2 หรือที่ 3 สูง

อย่าได้โทษคนอื่นว่า ”เขาไม่ให้เราเป็นรัฐบาล“

เพราะที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล มันเกิดจากตัวพรรคส้มเองทั้งสิ้น

รอติดตามฟัง ”บทสรุปด้วยความจริงใจถึงพรรคส้ม“

เป็นการปราศรัยใหญ่ผ่านโซเชียลว่า ”เหตุใดคะแนนของพรรคส้มถึงจะลดลง“

แต่จะลดถึงขนาดไหน วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ได้รู้กันว่า

ช้างล้ม หรือแลนด์สไลด์