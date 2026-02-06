"ชูวิทย์"วิเคราะห์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง“กระแสหรือกระสุน” หรือใครจะ “ล้มช้าง!“

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โค้งสุดท้าย “กระแสหรือกระสุน”
เหลืออีก 48 ชั่วโมงจะถึง “วันพิพากษา” นักการเมือง ว่าใครจะสอบตก ใครจะได้ก้าวเท้าเข้าสภา
หรือใครจะ “ล้มช้าง!“
แต่ทุกครั้งก่อนจะรู้ผลด้วยซ้ำ แนวโน้มทิศทางของรัฐบาลจะมาจากโต๊ะเจรจาในที่ลับตาสื่อเสมอ
เมื่อก่อนมี “ผู้จัดการรัฐบาล” ที่เป็นคนมีความน่าเชื่อถือ มีบารมี พูดรับปากคำไหนคำนั้น
ยุคปัจจุบันการเจรจายังเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าถึงวันนี้พรรคส้มคงปั่นกระแสได้เท่านี้
ไม่มีเทา ไม่มีลุง มาให้พูดถึง ส่วน The Professinals ก็หายเงียบไปกับสายลม
มีตัวละครหลักเป็นแค่ “ไอซ์“ ที่ใช้ “การตลาดนำการเมือง” โดยไม่มีนโยบายพรรคมาพูดถึง
กระสุนยังทำงานได้ดีอยู่เสมอ และอีกกลุ่มที่ไม่มั่นใจในพรรคส้มกับท่าทีที่ไม่ชัดเจน และการประเมินอนาคตที่ผิดพลาด
ในระยะเวลาแค่ 2 ปี จากคำพูดของพิธา
”ทหารมีไว้ทำไม? รบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะชนะ ไปจนถึง ประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่มีการรุกรานกันแล้ว“
เห่อ “ดารา“ ไม่มีใครเสียหาย แต่เห่อ ”นักการเมือง” บ้านเมืองพัง
กาลเวลาจะเป็นผู้พิสูจน์
กระสุนยังคงถูกยิงไม่ยั้ง ในขณะที่กระแสยังปั่นไม่ขึ้นเท่าปี 2566 แม้ว่าจะมี ”นิวโหวตเตอร์“ เพิ่มมากขึ้น
แนวโน้มของพรรคส้ม การเมืองที่แสร้งทำเป็นใหม่ มีโอกาสเป็นที่ 2 หรือที่ 3 สูง
อย่าได้โทษคนอื่นว่า ”เขาไม่ให้เราเป็นรัฐบาล“
เพราะที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล มันเกิดจากตัวพรรคส้มเองทั้งสิ้น
รอติดตามฟัง ”บทสรุปด้วยความจริงใจถึงพรรคส้ม“
เป็นการปราศรัยใหญ่ผ่านโซเชียลว่า ”เหตุใดคะแนนของพรรคส้มถึงจะลดลง“
แต่จะลดถึงขนาดไหน วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ได้รู้กันว่า
ช้างล้ม หรือแลนด์สไลด์