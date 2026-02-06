กรมทรัพย์สินฯ ลุยปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เดือนแรกปีนี้ยึดกว่า 1 หมื่นชิ้น เสียหายกว่า 14.9 ล้านบาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค ตรวจสกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นอาคารเก็บสินค้า ย่านการค้า และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการกระจายสินค้าละเมิดฯ และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและนักลงทุน
.
ผลการปฏิบัติการช่วงวันที่ 15–31 มกราคม 2569 สามารถจับกุมผู้ต้องหา 25 คน รวม 32 คดี ยึดของกลาง 11,811 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นรองเท้า เสื้อ กางเกง และกระเป๋าละเมิดลิขสิทธิ์แบรนด์ดัง รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 14.9 ล้านบาท
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อ ไม่ใช้ ไม่ขาย และไม่สนับสนุนสินค้าปลอมทุกรูปแบบ หากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เว็บไซต์ หรือ สายด่วน 1368