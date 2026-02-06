จนท.ระดมกำลังดับไฟป่าทับลาน พบเสียหาย 30 ไร่ คาดสาเหตุเกิดจากเผาขยะลุกลาม

วันนี้ (6 ก.พ.) เวลา 13.00 น. นายสมเกียรติ พวงเกาะ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าทับลาน รายงานเหตุการณ์เฝ้าระวังและดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ หลังได้รับแจ้งตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) ในเขตท้องที่ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทับลานได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วน เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทับลาน จำนวน 12 นาย พร้อมด้วยกำลังสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์, อบต.บ้านราษฎร์, อบต.โนนสมบูรณ์, อบต.สระตะเคียน, ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เข้าถึงพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกันวางแผนและดำเนินการฉีดพ่นน้ำและทำแนวกันไฟเพื่อสกัดกั้นการลุกลาม จนเวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และดับไฟได้สนิทเป็นที่เรียบร้อย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบพื้นที่ป่าเบญจพรรณเสียหายรวมประมาณ 30 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการเผาขยะแล้วเกิดการลุกลามเข้าไปยังพื้นที่ป่า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้งดการเผาในที่โล่งทุกชนิดในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5