ช่วงเย็นคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 18 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา หนองคาย นครพนม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14.8 - 37.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.4 - 54.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.1 - 60.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.4 - 45.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.5 - 17.1 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 25 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.5 - 59.7 มคก./ลบ.ม.