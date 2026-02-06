โฆษก พท.ร้องหน่วยงานรัฐทำหน้าที่เป็นกลาง หลังออกหมายเรียกผู้สมัครพรรค เชื่อหวังดิสเครดิตก่อนเลือกตั้ง

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า จากข่าวที่ตำรวจไซเบอร์ได้มีการออกหมายเรียกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยให้เข้าไปให้การในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าในเคสนี้จะเป็นการใช้อำนาจรัฐในการพยายามทำให้ผู้สมัครเสียความนิยมและดิสเครดิตก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะการออกหมายเรียกเป็นอำนาจของแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากศาล และถ้าดูจากวันที่ที่เจ้าหน้าที่นัดไปให้การ สามารถออกหมายเรียกได้หลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้น การออกหมายเรียกช่วงนี้อาจจะตีความได้ว่าต้องการให้เกิดเป็นข่าวว่ามีการออกหมายเรียกก่อนวันเลือกตั้ง 8ก.พ.69 และจะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน
กรณีนี้มีข่าวคราวมาตลอดว่าเจ้าหน้าที่มีความพยายามจะขออนุมัติหมายจับจากศาลแล้ว แต่ศาลไม่อนุมัติเนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ
พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และไม่ให้มีคำครหา หรือผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง เพราะผู้มีอำนาจมาแล้วก็ไป แต่ความผิดที่ทำตามคำสั่งจะติดตัวผู้ลงมือกระทำไปอีกนาน