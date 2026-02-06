กกต.ปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า คุมเข้มความปลอดภัยด้วยระบบ GPS ตรวจสอบได้เรียลไทม์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 134/2569 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ระบุว่า กกต. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการกงสุล ปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า คุมเข้มความปลอดภัยด้วยระบบ GPS ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.05 น. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พลตำรวจโท อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และ นางวรพรรณี ดำรงมณี รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ไปยัง 400 เขตเลือกตั้ง ทั่วประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การลำเลียงบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบรรจุ การปิดผนึก จนถึงการขนส่ง โดยใช้ระบบติดตามพิกัดยานพาหนะ (GPS) ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ตลอดเส้นทาง ควบคู่กับการกำกับดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งจะถูกส่งถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และปลอดภัย
ภายหลังพิธีปล่อยขบวนรถ สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมกระบวนการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยในการปิด – เปิดรถขนส่ง ระบบติดตาม GPS แบบเรียลไทม์ ตลอดจนการตรวจวัดความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งล่วงหน้าจะได้รับการดูแลอย่างรอบคอบและเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนตามกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444