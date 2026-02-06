รมว.ทส.สั่งทบทวนมาตรการเคลื่อนย้ายช้างป่า หลัง“สีดอหูพับ”เสียชีวิต

วันนี้ (6 ก.พ.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและกำกับการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ภายหลังเกิดเหตุช้างป่า “สีดอหูพับ” เสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจังหวัดขอนแก่น ไปยังพื้นที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กระบวนการเคลื่อนย้ายช้างในครั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้เเจงว่าได้ดำเนินการภายใต้หลักวิชาการและมาตรฐานสากลโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน มีทีมสัตวแพทย์และสัตวบาลผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันดำเนินการ เเละติดตามสัญญาณชีพตลอดกระบวนการ ทั้งนี้กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่าเเละพันธุ์พืช อยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุอย่างละเอียด
ภายหลังเกิดเหตุ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานในทุกมิติทันที โดยให้ความเป็นธรรม เเก่เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อถอดบทเรียน ปรับปรุงแนวทางการจัดการช้างป่า และจัดทำมาตรฐานปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ พร้อมย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับสวัสดิภาพสัตว์ป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำกรณีดังกล่าวมาเป็นบทเรียนสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มแหล่งอาหารช้างป่า การติดตั้งอุปกรณ์แสดงตำแหน่งช้างป่า การเพิ่มชุดปฏิบัติการติดตามช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่
ขณะเดียวกัน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีหนังสือถึงศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่ง และยื่นคำขออุทธรณ์ในส่วนของการดำเนินการกับช้างป่าที่เหลืออีก 3 ตัว ได้แก่ “งาจิ๋ว – คุถัง – สีดอน้อย” เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณามาตรการทางเลือกในการลดความเสี่ยงต่อทั้งเจ้าหน้าที่ ประชาชน และสัตว์ป่า
โอกาสนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียช้างป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่า พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก่อนหน้านี้