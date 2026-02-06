"เทพไท"เผยพื้นที่ภาคใต้ซื้อเสียงกันดุเดือด 2 พรรค

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 3 พรรคเน้นซื้อเสียง 2 พรรคแข่งซื้อในภาคใต้
ตอนนี้เหลือเวลาอีก 3 วันแล้ว ที่จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆ ของการแข่งขันในการหาเสียงของพรรคการเมือง และหลายพรรคก็ได้เปิดปราศรัยปิดท้ายการหาเสียงไปแล้ว ยังเหลือช่วงสุดท้ายหรือโค้งสุดท้ายนี้ จะมีพรรคการเมืองบางพรรคเพิ่มกระสุนดินดำ หรือเรียกกันว่าระดมสรรพกำลัง เพื่อใช้เงินซื้อเสียงกัน ซึ่งมีกระแสข่าวออกมาว่า มีอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองดัง ติดต่อกลุ่มทุนสีเทา เพื่อระดมทุนอัดฉีดผู้สมัคร ส.ส. เพื่อสนับสนุนการซื้อเสียงในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคเหนือตอนล่าง ทำให้คอการเมือง นักวิจารณ์การเมือง ต่างก็วิเคราะห์สถานการณ์กันว่า อดีตนายกรัฐมนตรีคนนั้นเป็นใคร และกลุ่มทุนสีเทาที่สนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนพรรคการเมืองใด
ถ้าจะพูดถึงพรรคการเมืองที่มีความพร้อมทั้งกระสุนดินดำ สรรพกำลังทั้งหมด ที่ต้องการใช้วิธีการหาเสียง หรือเอาชนะคู่ต่อสู้โดยการซื้อเสียง มีดังต่อไปนี้
1.จะมี 3 พรรคการเมือง ที่มีความพร้อมในสรรพกำลัง หรือกระสุนดินดำ หรือเงินทุน จะใช้เงินทุนซื้อเสียงกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทั้ง 3 พรรคการเมืองนี้ มีขอบข่ายการซื้อเสียงทั่วไปในทุกภูมิภาค
2.สำหรับพื้นที่ภาคใต้ จะมีเพียง 2 พรรคการเมืองเท่านั้น ที่สนับสนุนให้ผู้สมัครซื้อเสียงกัน ส่วนอีกพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่มีฐานเสียงในภาคใต้ จึงไม่สนับสนุนผู้สมัครของพรรคซื้อเสียง จะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ซื้อเสียง น่าจะมีเพียงเขตเลือกตั้งเดียว หวังที่จะลบล้างคำสบประมาทว่า ไม่มี ส.ส.ในภาคใต้เลย ครั้งนี้จะได้มี ส.ส.สักคนหนึ่ง เพื่อลบคำสบประมาท
3.จะเน้นซื้อเสียงในพื้นที่มีอดีต ส.ส.เข้าสังกัด หรือผู้สมัครที่เป็นอดีต ส.ส.ลงสมัครในครั้งนี้ ที่ดูดส.ส.เก่าเข้าพรรค จะระดมสรรพกำลัง และจะมีการเลี่ยงการแข่งขันในการซื้อเสียง จะใช้วิธีการถ้อยทีถ้อยอาศัย ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีอดีต ส.ส.หรือเป็นพื้นที่ใหม่ ทั้ง 2 พรรคจะปล่อยอิสระให้ผู้สมัครของแต่ละพรรค ใช้ความสามารถซื้อเสียงแข่งขันกันเอง โดยการสนับสนุนเงินทุนจากพรรค
4.พรรคการเมืองที่ประกาศไม่ซื้อเสียง ซึ่งมีอยู่หลายพรรค แต่อาจจะมีผู้สมัครของพรรคเหล่านั้นแอบซื้อเสียง โดยต้นสังกัดไม่สนับสนุน แต่ผู้สมัครเหล่านั้นมีศักยภาพ มีความพร้อมเพียงพอช่วยตัวเอง ได้อาจจะใช้เงินทุนของตัวเอง หรือเงินทุนที่ตัวเองหาได้ หรือมีคอนเน็คชั่นหาเงินมาซื้อเสียงได้
จึงสรุปได้ว่า การซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการซื้อเสียงกันทุกภูมิภาค และมีพรรคการเมืองที่ปรากฏว่า นิยมการซื้อเสียง มีอยู่3พรรค แต่พื้นที่ภาคใต้มีการซื้อเสียงกันดุเดือดมากที่สุด และเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคการเมืองซื้อเสียงอย่างน้อย 2 พรรค ที่สมัครใจกันลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อใช้วิธีการซื้อเสียง และเชื่อว่าถ้ากกต.ปล่อยประละเลย เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เช่นนี้ การซื้อเสียงในภาคใต้ที่มีประชาชนส่วนหนึ่ง กำลังเสพติดการขายเสียง ก็จะประสบความสำเร็จ ประกอบกับการใช้เงื่อนไขกลไกอำนาจรัฐ เข้ามากำกับดูแล การซื้อเสียงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ปัจจัยชี้ขาดในการเลือกตั้ง ส.ส.ภาคใต้ จะมองข้ามการซื้อเสียง หรือกระสุนดินดำไปไม่ได้เด็ดขาด