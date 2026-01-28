ธ.ออมสิน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ร่วมสกัดทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายมานะ ทรวงทองหลาง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ New Mobile Banking และโครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนสาขา/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งเป็นความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ที่มีนโยบายส่งเสริมการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐที่สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในสังคม
สำหรับโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยสอดคล้องกับการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาลของธนาคาร ที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรของธนาคาร ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด มีกระบวนการทำงานที่มีความสุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าแข่งขันอย่างเท่าเทียม โดยมีนางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส นายณัทธร โพธิแพทย์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นางสาวสิรินันท์ จิรดิลก กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอสบี ไอที แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะกรรมการโครงการ และนายกิตติเดช ฉันทังกูล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารออมสินพิพัฒน์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569