หนักหน่วง! กทม.เช้านี้ PM 2.5 พุ่งระดับ 'สีแดง' 4 พื้นที่ 'ส้ม' 65 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 35.3-82.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐาน 75.1 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป ) จำนวน 4 พื้นที่ คือ
1. เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 82.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 79.1 มคก./ลบ.ม.
3. เขตคันนายาว บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา : มีค่าเท่ากับ 77.6 มคก./ลบ.ม.
4. เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 77.4 มคก./ลบ.ม.
ขณะที่เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 65 พื้นที่ ได้แก่
1. เขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม : มีค่าเท่ากับ 72.1 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 71.0 มคก./ลบ.ม.
3. สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 69.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 69.3 มคก./ลบ.ม.
5. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 68.8 มคก./ลบ.ม.
6. สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 67.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบึงกุ่ม ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม : มีค่าเท่ากับ 67.0 มคก./ลบ.ม.
8. เขตสะพานสูง ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง : มีค่าเท่ากับ 64.7 มคก./ลบ.ม.
9. เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 62.1 มคก./ลบ.ม.
10. เขตสวนหลวง ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง : มีค่าเท่ากับ 61.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 59.6 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 58.8 มคก./ลบ.ม.
13. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 58.7 มคก./ลบ.ม.
14. สวนพระนคร เขตลาดกระบัง : มีค่าเท่ากับ 58.6 มคก./ลบ.ม.
15. เขตบางนา บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา : มีค่าเท่ากับ 58.4 มคก./ลบ.ม.
16. เขตดอนเมือง ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 58.2 มคก./ลบ.ม.
17. เขตสัมพันธวงศ์ บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) : มีค่าเท่ากับ 58.1 มคก./ลบ.ม.
18. เขตยานนาวา ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ : มีค่าเท่ากับ 57.7 มคก./ลบ.ม.
19. เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 57.2 มคก./ลบ.ม.
20. เขตคลองเตย ภายในสำนักงานเขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 57.1 มคก./ลบ.ม.
21. เขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มีค่าเท่ากับ 56.9 มคก./ลบ.ม.
22. สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 56.8 มคก./ลบ.ม.
23. เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 56.4 มคก./ลบ.ม.
24. เขตลาดพร้าว ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว : มีค่าเท่ากับ 56.2 มคก./ลบ.ม.
25. เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 55.6 มคก./ลบ.ม.
26. สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ : มีค่าเท่ากับ 55.5 มคก./ลบ.ม.
27. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 55.4 มคก./ลบ.ม.
28. เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 55.1 มคก./ลบ.ม.
29. เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 54.6 มคก./ลบ.ม.
30. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : มีค่าเท่ากับ 54.5 มคก./ลบ.ม.
31. เขตบางกะปิ ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ : มีค่าเท่ากับ 54.1 มคก./ลบ.ม.
32. เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 53.9 มคก./ลบ.ม.
33. เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 53.5 มคก./ลบ.ม.
34. เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 51.5 มคก./ลบ.ม.
35. เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
36. เขตราษฎร์บูรณะ ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : มีค่าเท่ากับ 49.5 มคก./ลบ.ม.
37. เขตสาทร สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ : มีค่าเท่ากับ 49.2 มคก./ลบ.ม.
38. เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 49.1 มคก./ลบ.ม.
39. เขตห้วยขวาง ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ : มีค่าเท่ากับ 49.1 มคก./ลบ.ม.
40. เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย : มีค่าเท่ากับ 48.5 มคก./ลบ.ม.
41. สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง : มีค่าเท่ากับ 48.2 มคก./ลบ.ม.
42. เขตพญาไท หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง : มีค่าเท่ากับ 48.1 มคก./ลบ.ม.
43. เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 47.4 มคก./ลบ.ม.
44. สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 46.0 มคก./ลบ.ม.
45. อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 45.6 มคก./ลบ.ม.
46. เขตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต : มีค่าเท่ากับ 45.5 มคก./ลบ.ม.
47. สวนจตุจักร เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 45.2 มคก./ลบ.ม.
48. เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ : มีค่าเท่ากับ 44.9 มคก./ลบ.ม.
49. สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ : มีค่าเท่ากับ 44.7 มคก./ลบ.ม.
50. เขตคลองสาน บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
51. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร : มีค่าเท่ากับ 44.3 มคก./ลบ.ม.
52. เขตวัฒนา ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) : มีค่าเท่ากับ 44.0 มคก./ลบ.ม.
53. เขตจอมทอง ภายในสำนักงานเขตจอมทอง : มีค่าเท่ากับ 43.6 มคก./ลบ.ม.
54. เขตบางบอน ใกล้ตลาดสุขสวัสดี : มีค่าเท่ากับ 43.5 มคก./ลบ.ม.
55. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 42.8 มคก./ลบ.ม.
56. เขตทุ่งครุ หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : มีค่าเท่ากับ 42.6 มคก./ลบ.ม.
57. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม : มีค่าเท่ากับ 42.6 มคก./ลบ.ม.
58. สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 42.2 มคก./ลบ.ม.
59. สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย : มีค่าเท่ากับ 41.7 มคก./ลบ.ม.
60. สวนสันติภาพ เขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 41.5 มคก./ลบ.ม.
61. เขตดุสิต ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต : มีค่าเท่ากับ 41.4 มคก./ลบ.ม.
62. สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา : มีค่าเท่ากับ 38.6 มคก./ลบ.ม.
63. เขตบางแค ภายในสำนักงานเขตบางแค : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
64. เขตบางกอกใหญ่ บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ : มีค่าเท่ากับ 38.2 มคก./ลบ.ม.
65. สวนลุมพินี เขตปทุมวัน : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ