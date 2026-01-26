xs
เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. 8 ก.พ. 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ไปร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เวลา 08.00 – 17.00 น.